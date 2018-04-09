ATO seçiminde çıkan tartışmada Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı Haberi

-Çevik kuvvetten görüntü

-Binadan genel görüntü

-Yaralanan memurdan görüntü

-Binadan çıkan ambulanstan görüntü

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Ticaret Odası (ATO) binasında gerçekleşen seçimlerde kavga çıktı. İddiaya göre kavgada ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı. Edinilen bilgiye göre, ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçiminde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleştirildi.

İddiaya göre, binanın hemen girişinde gerçekleşen olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı. Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olayda bir polis memuru da fenalaştı. Fenalaşan polis memuru, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ATO yöneticileri saat 15.00’da basın açıklaması gerçekleştirecek. Ayrıca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi intikal etti.

