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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
ATO ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı Video

ATO ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı Video

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın açıklaması

Uluslararası Festival Konferans Girişimcilik Dış Ticaret 

-TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un açıklaması
-İmza töreni
-Genel ve detay

( ANKARA -1) ANKARA

- Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında yapılan iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Türk kültür ve mirasını korumak, ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmeyi amaçlayan protokol, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Kaseinov, TÜRKSOY'un 25'inci ve ATO'nun 95'inci kuruluş yıl dönümünde böyle bir protokol imzalamanın önemine değinerek, TÜRKSOY ile ATO arasında başlayan yeni dönemden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
ATO Başkanı Baran, TÜRKSOY'un ortak Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: “İnsan, ticaret ve kültür etkileşimini ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen girişimcilik ruhu çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeyi hedefleyen bir misyonumuz var. Bu misyon doğrultusunda, yerel ve uluslararası tüm kurumlarla karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmayı planlıyoruz.” Baran, imzalanan protokolle, ATO ve TÜRKSOY’un kültür, sanat ve akademi alanlarında iş birliği yapacağını söyleyerek, konferanstan sergilere, bilimsel çalışmalardan festivallere birçok ortak organizasyon düzenleyeceklerinin altına imza attıklarını belirtti.

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