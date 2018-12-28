ATO’dan üyelerine ferdi kaza sigortası Haberi

-Seydi Demir konuşması

-İmza töreni

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kaza sigortası ile üyelerimizi güvence altına alıyoruz. Sigorta poliçesi standart poliçe risklerinin yanı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma gibi ek teminatları da içeriyor. 100 bin liralık teminat içeren ferdi kaza sigortası yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da geçerli" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, düzenlediği basın toplantısıyla ATO üyelerine getirilen yeni bir hizmeti açıkladı.

Toplantıda konuşan Baran, üyelere hak ve menfaatlerini korumak, ticaretlerini geliştirmek gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Baran, bugün gerçekleştirilen protokolle ATO üyelerine ücretsiz ferdi kaza sigortası sağlanacağını duyurdu. Baran, "Üyelik yükümlülüklerini yerine getiren bütün üyelerimizin yararlanacağı bu sigorta ile ticarette ve hayatın her alanında üyelerimizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Hayatın olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek kazalara değinen Baran, üyelerin başına gelebilecek bir kazanın hem ailesine hem de iş hayatına olumsuz koşul oluşturacağını ifade ederek, böyle bir ilke imza attıklarını söyledi.



Baran, "Kaza sigortası ile güvence altına alıyoruz. Sigorta poliçesi standart poliçe risklerinin yanı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma gibi ek teminatları da içeriyor. 100 bin liralık teminat içeren ferdi kaza sigortası yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da geçerli" dedi.

Toplantıda konuşan Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir ise, projenin ticaret odaları bazında ilk olduğunu vurguladı. Generali Sigorta'nın ATO üyeleriyle buluşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, "Ülkemizin sigorta alanında büyümesini istiyoruz. Sigorta bilincinin arttırılması yönünde ATO çok büyük bir katkı sağlamış oldu, teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından karşılıklı protokol imzalandı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

