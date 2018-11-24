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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
ATO'dan 'Başkente Bir Gün Yetmez' gezisi - ANKARA

ATO'dan 'Başkente Bir Gün Yetmez' gezisi - ANKARA

ATO'dan "Başkente Bir Gün Yetmez" gezisi - ANKARA - Ankara Ticaret Odasının "Başkente Bir Gün Yetmez" gezisi - Geziden ve katılımcılardan detaylar - Hacı Bayram Veli Camisi, Roma Hamamı, 1. Meclis ve 2. Meclis binası, Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden detaylarATO'dan "Başkente Bir Gün Yetmez" gezisi - Ankara Ticaret Odası tarafından "Başkente Bir Gün Yetmez" temasıyla Ankara gezisi düzenlendiANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), "Başkente Bir Gün Yetmez" temasıyla Ankara gezisi düzenledi.
ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, sabah saatlerinde ATO binasının önünde bir araya geldi.Sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılan heyet, daha sonra Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti.Roma Hamamı, Julian Sütunu, 1. Meclis ve 2. Meclis binasını ziyaret eden heyet, buradan Anıtkabir'e geçti.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden öğretmenlere kırmızı karanfil hediye eden ATSO Başkanı Baran, Atatürk'ün mozolesine de karanfil bıraktı.Anıtkabir'in ardında Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara Kalesi'ni gezen heyet, Hamamönü'ne geçti.Heyet, burada da bölgedeki tarihi alanları gezdi.

Misyon Öğretmenler Öğretmen Irak 

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