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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
ATO’daki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ATO’daki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık Saldırı 


- Ankara Ticaret Odası'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırıda bulundu. Deryal’in burnu kırıldı. İşte o anlara ait güvenlik kmaerası görüntüleri ortaya çıktı. ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçimine gelen kalabalık bir grup, meclis başkanlık salonu koridorunda Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdı. Deryal aldığı yumrukla merdivenlerden yuvarlandı. Aldığı yumrukla burnundan yaralanan Deryal TOBB ETÜ Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anında güvenlik kameraları anbean kayıttaydı. İşte o görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Deryal'i merdivenlerden fırlattığı ve yerde tekmeledikleri görüldü.
Olayla ilgilli soruştuma başlatıldı.
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