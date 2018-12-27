Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
-Atme Mülteci Kampı Sular Altında

-Atme Mülteci Kampı Sular Altında

Suriye'de Sel Felaketi çadırları yok etti

Mülteci İdlib Mülteci Kampı 

-Detay

( İDLİB ) - Atme mülteci kampı sular altında İDLİB

- Suriye’nin İdlib kentindeki Atme Mülteci Kampı sel nedeniyle sular altına kaldı. Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Atme Mülteci Kampı’nı sel suları bastı. Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle kamp sular altında kalırken kampta kalanlar ise zor anlar yaşadı. Bazı çadırlar sel sonucu hasar gördü. Sivil savunma ekipleri, Atme kampında kalanlara yardımcı olmaya çalıştı. Çadırlarda mahsur kalan sivilleri kurtarmaya çalışan ekipler, çadırlardaki suları tahliye etti.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı