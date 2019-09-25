ATMACA füzesinden tam isabet



- Milli gemi savar füzesi ATMACA 10 yıllık çalışmanın ardından atış testlerine devam ediyor. Atmaca, son atış testini de başarıyla gerçekleştirdi. Yapımına 2009 yılında başlanan ve 10 yıllık bir çalışmanın sonunda 2018 yılının Kasım ayında ilk test görüntüleri yayınlanan milli gemi savar füzesi ATMACA, yeni test atışını da başarıyla gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak, gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Satıhtan Satha Güdümlü Mermi" projesi kapsamında üretilen ATMACA seyir füzesinin test atışları sürüyor. Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan ATMACA’nın son test atışında da hedef başarıyla vuruldu. Atışa dair görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. ATMACA seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. ATMACA’lar MİLGEM’lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" ifadelerini kullanarak paylaştı. Seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanları Aselsan tarafından üretilen ATMACA, yaklaşık 800 kilogramlık ağırlığa sahip. ATMACA, suyun üzerinde bulunan hedefleri imha etmek için gemiden ateşlenerek 250 kilometre menzile ulaşabilme özelliğini de barındırıyor.

