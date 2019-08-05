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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
ATM'ye zarar verildiği iddiası - ADANA

ATM'ye zarar verildiği iddiası - ADANA

- Ziraat Bankasına ait zarar görmüş ATM'den görüntüler - Parçalanan ekrandan detaylar - Polis ekiplerin ATM üzerinde incelemesi Adana 'da ATM'ye zarar verildiği iddiasıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, annesiyle tartıştıktan sonra evden çıkarak Ziraat Bankası'na ait ATM'ye zarar verdi.Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 39 yaşındaki S.I, annesiyle tartışmasının ardından evi terk etti.Bunun üzerine, Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki Ziraat Bankası'na ait ATM'ye taşla vuran S.I, ATM'nin ekran camı, bozuk para bölümü ve ön panelini kırarak makineyi kullanılmaz hale getirdi.Çevredeki vatandaşların, ATM'ye zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.Olay yerine gelen ekip, S.I'yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Irak Trol 

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