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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
ATM sırasında yumruklu kavga kameraya böyle yansıdı

ATM sırasında yumruklu kavga kameraya böyle yansıdı

Kavga anı

Sosyal Medya Kamera 

-Vatandaşların ayırması
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga sosyal medyada paylaşıldı. Olay,dün Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O esnada oradan geçen bazı vatandaşlarında şaşkınlık içinde izlediği kavga anı sosyal medya da paylaşıldı.
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