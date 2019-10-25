ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğradı - SAMSUN
- ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırı - Olay yerinden görüntü - Yaralının taşınması - Polislerin inceleme yapmasıATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğradı - Samsun 'un Bafra ilçesinde işlem yapmak için beklediği ATM önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun ’un Bafra ilçesinde ATM önünde işlem yapmak için beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alpaslan Türkeş Parkı yanında bir bankaya ait ATM'den para çekmek için sıra bekleyen Sedat Kurt (48), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Vücudunun 3 yerinden yaralanan Kurt, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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