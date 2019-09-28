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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ATM kartı kopyalayanlara 'hayırsever hırsız' operasyonu - ANKARA

ATM kartı kopyalayanlara 'hayırsever hırsız' operasyonu - ANKARA

ATM kartı kopyalayanlara "hayırsever hırsız" operasyonu - ANKARA - Güvenlik kamerası görüntüler - Polisin arama yapması - ZanlılarATM kartı kopyalayanlara "hayırsever hırsız" operasyonu - Başkentte 17 ATM'ye kredi kartı kopyalama aparatı yerleştirerek bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken 5 zanlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "hayırsever hırsız" operasyonuyla yakalandı - ATM'ye gelerek para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyalayan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı - Zanlıların ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirme ve yaşılara yardım etme anları güvenlik kameralarınca kaydedildiANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ /CANKUT TAŞDAN - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "hayırsever hırsız" operasyonunda ATM'lere aparat yerleştirip bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken 5 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara 'da bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti. - ATM'ye düzenek yerleştirme anı güvenlik kamerasındaAparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştiren 5 zanlının kimliklerini, ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.Ayrıca zanlıların ATM'ye gelerek para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da tespit edildi.Bunun üzerine "hayırsever hırsız" operasyonu düzenleyen ekipler, S.T, B.İ, E.I, B.S.B. ve A.G'yi gözaltına aldı.Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Kredi Kartı Hırsız Banka Kartı Ek Yerleştirme 

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