Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ATM fareleri bu kez kaçamadı Haberi

ATM fareleri bu kez kaçamadı Haberi

Şüphelilerin adliyeye sevkinden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Birçok ilde ATM cihazına kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 şüpheli Eskişehir'de yakalandı ESKİŞEHİR

Polis Karya Akalan Kamera Polis Ekipleri 


- Eskişehir'de, ATM cihazlarına 'papağan' diye tabir edilen kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın bilgilerini kopyaladıkları iddia edilen 3 şahıs yakalandı. Kentteki bir ATM'ye yerleştirilen cihazı polis ekiplerinin fark etmesiyle kaçan şüpheliler, kimlikleri tespit edilerek Sakarya, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir bankanın ATM cihazına papağan diye tabir edilen kart kopyalama cihazı yerleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bankanın ATM cihazını kontrol amaçlı giden ekipler, herhangi bir işlem yapılmadan kart kopyalama cihazını ele geçirdi. Bu esnada polis ekiplerini fark eden şüpheliler, şehir dışına kaçtı. Ekipler, ATM kamerası ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Farklı illerde de kart kopyalama eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşılan ve polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda S.K. (34), E.C. (30), A.C. (29) isimli şahıslar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya, Bolu ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Eskişehir'e getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı