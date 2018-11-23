ATM dolandırıcılarından akıllara durgunluk veren 'cımbız' yöntemi kamerada...Polis çöpçü kılığına girip dolandırıcıları böyle yakaladı Haberi

-Şahsın ATM kameralarına yansıyan görüntüleri

-Siber Suçlar ile Mücadele ekiplerinin cımbız yöntemini anlatması

-Şahsın emniyetten çıkarılması



( ANKARA )- Türkiye’de ilk defa kullanılan ‘cımbız’ yöntemiyle 500’den fazla ATM’den para çaldı- Cımbızla ATM’den para çalan dolandırıcı, polisin çöpçü kılığına girerek düzenlediği suçüstü operasyonda yakalanan dolandırıcı tutuklandı- Operasyon anları anbean polis kamerasına yansıdı ANKARA



- Ankara’da 500’den fazla Otomatik Vezne Makinesinden (ATM) vatandaşların yatırdığı paraları ‘cımbızla’ çalan dolandırıcı, polisin ‘çöpçü’ kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyon anı anbean polis kamerasına yansıdı. Ayrıca, dolandırıcı tutuklanırken bu yöntemin Türkiye’de ilk defa kullanıldığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve yapmış oldukları istihabari çalışmalar neticesinde, Ankara’daki özel bankalara ait 500’den fazla ATM’den, vatandaşların yatırdığı paraların hesaplara yatmadığını ve bir kişinin bu paraları çaldığını belirledi. Bunun üzerine bankamatiklerde incelemelerde bulunan ekipler, şahsın sahte kart kullanarak, ATM para yatırma bölgesini açtığını ve mekanizmanın içerisini bozduğunu belirledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, 200’den fazla ATM’nin kamera kayıtlarını inceleyerek M .A.’yı (45) tespit etti. Çöpçü kılığındaki polisler suçüstü yakaladı Şahsı takibe alan Siber Suçlar ekipleri, İnönü Mahallesi’ndeki bir ATM’de M. A.’nın bir şeyler yaptığını gördü. M. A.’nın yanına yaklaşan ‘çöpçü’ kılığındaki polisler, M. A.’nın tekrar para çaldığını belirledi. Hemen operasyonun düğmesine basan çöpçü kılığındaki özel ekipler, M. A.’yı suçüstü gözaltına aldı. O anlar ise anbean polis kamerası tarafından kaydedildi. Cımbızla paraları çalmış Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırmada, M. A.’nın ATM’ye gelerek sahte bir kartla para yatırma mekanizmasını açtığını ve açtığı o mekanizma içerisini bozduğu belirlendi. Ayrıca M. A.’nın bozduğu ATM etraflarında beklediği ve gelen vatandaşların para yatırıp ATM’den ayrılmasıyla ATM’ye gelerek, para yatırma mekanizmasından çakı, fener ve cımbız yöntemiyle paraları çalarak vatandaşları mağdur ettiği saptandı. İlk defa kullanılan ‘cımbız’ yöntemi Öte yandan emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce böyle bir yöntemin kullanılmadığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

