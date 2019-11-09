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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu - ANKARA

Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu - ANKARA

- Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosuAtlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu - Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı için videolu anma mesajı hazırladıANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel nedeniyle özel anma videosu hazırladı.Video Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği'nden bir grup polisin atlarının üzerinde 'Selam dur' talimatı ve siren sesi ile başlıyor.Türkiye haritası üzerinde yine atlı polisler sonsuzluk işaretini de kullanarak, Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım 1938 tarihini yazdı.Drone ile çekilen görüntüler atlı birliğin ay ve yıldız şekillerini oluşturması ve ardından Türk bayrağının görünmesi ile son buldu.

Polis Aritas Sonsuzluk Atlı Polis 

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