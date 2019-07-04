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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı - MUĞLA Haberi

Atlı jandarmalar sahillerde göreve başladı - MUĞLA Haberi

- Sahilin havadan görüntüsü - Atlı jandarmaların sahilde dolaşması - Vatandaşların atlı jandarmalara ilgi göstermesiAtlı jandarmalar sahillerde göreve başladı - Muğla 'nın Fethiye ve Ortaca ilçesinde atlı jandarma ekibi, sahillerde devriye görevi yapıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ve Ortaca ilçesindeki turistik alanlarda atlı jandarma ekibi görev yapmaya başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle altı kişi Muğla 'ya geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için çalışacak.Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahili, Belediye Plajı, Dalyan ve Sarıgerme Mahalleleri'nde devriyede bulunacak.Fethiye'ye konuşlanan ekip ise Ölüdeniz Mahallesi'nde Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında devriye yapacak. - Yabancı dil biliyorlarGöreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibinin fotoğrafını çekti.Ekiplerin, turizm sezonunun sonuna kadar devriye görevini sürdüreceği bildirildi.

Turizm Sezonu Jandarma Yabancı Turist Bild 

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