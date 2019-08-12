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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Atlı Jandarma ekipleri Çeşme plajlarında göreve başladı

Atlı Jandarma ekipleri Çeşme plajlarında göreve başladı

Atlı jandarma ekiplerinin plajdaki görüntüleri,

Parmak Jandarma Lyon Bayram Tatili Gesi 

-Emine Altıparmak'ın açıklaması

( İZMİR ) İZMİR

- Çeşme'nin Pırlanta ve Altınkum Plajlarında atlı jandarma ekibi göreve başladı.
Çeşme, bayram tatili nedeniyle 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlarken, Çeşme'nin ince kumu ve temiz denizi ile ünlü plajlarından olan Pırlanta ve Altınkum Plajlarında atlı jandarma ekipleri, önleyici kolluk görevi yapmaya başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından gelen, Aybüke, Aslanbey ve Pamir atlı üç at, birisi yedekte kalmak üzere iki binicisi ile birlikte Pırlanta ve Altınkum Plajlarında devriye görevi yapmaya başladı.
Atlı Jandarma ekiplerinin, Gemlik ve Alman ırkı olan atlar ile eylül ayı sonuna kadar iki plajda devriye görevi yapacağı öğrenildi. Atlı jandarma ekipleri, plajdaki tatilciler tarafından ilgi ile karşılanırken, bazı tatilciler atları sevmeye çalıştı. Özel eğitimli atlar, tatilcilerin sevgisi ve yoğun ilgisini sakince karşıladı. "Kendimizi güvende hissediyoruz" Bayram tatili için Çeşme'ye gelen ve Pırlanta Plajında denize girip güneşlenmeye gelen Emine Altıparmak, "Atlı jandarmaların plajlarda devriye gezmeleri, bizi daha güvende hissettiriyor. Huzur içinde eğlenmemizi sağlıyorlar. Bu hizmetlerinden dolayı jandarmamıza teşekkür ediyorum" diyerek, duygularını dile getirdi. Jandarma bölgesinde kalan Altınkum ve Pırlanta Plajlarında, resmi ve sivil giysili jandarma ekipleri de, tatilcilerin huzur ve güveni için görev yapmaya devam ediyor.
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