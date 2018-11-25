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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
‘Atlı Birlikler’ Taksim Meydanı’nda boy gösterdi

‘Atlı Birlikler’ Taksim Meydanı’nda boy gösterdi

Atlı birliklerin Taksim Meydanında gezmesi

Yabancı Turist 

-Vatandaşların atlarla fotoğraf çektirmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- ‘Taksim Meydanı’nda boy gösteren ‘Atlı Birlikler’ turistlerin yoğun ilgisi gördü İSTANBUL

- Sultanahmet Meydanı’nda geçtiğimiz hafta göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ‘Atlı Birlikler’ sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı’nda boy gösterdi. Birçok yerli ve yabancı turistin de ilgi gösterdiği ‘Atlı Birlikler’, ihtişamı ile Taksim Meydanı’nda renk kattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ‘Atlı Birlikler’ geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı’nda göreve başlamıştı. Taksim Meydanı’nda da uygulamaya konulması planlanan ‘Atlı Birlikler’ sabah saatlerinde Taksim Meydanı’nda boy gösterdi. Birçok yerli ve yabancı turistin de ilgi gösterdiği ‘Atlı Birlikler’, ihtişamı ile Taksim Meydanı’nda renk kattı. Taksim Meydanı’nda ‘Atlı Bilikler’i gören birçok yerli ve yabancı turist, atlarla bol bol fotoğraf çektirdi. (EK- HK-
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