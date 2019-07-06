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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Atlı Birlik kapılarını İHA'ya açtı

Atlı Birlik kapılarını İHA'ya açtı

Drone görüntüsü

Polis Adayı Toplumsal Olaylar İzinsiz Gösteri Eğitim Merkezi Atlı Polis 

-Atlı polis birlikleri
-Go-pro kamerası
-Muhabir İrfan'ın anonsu
-detaylar

( ANKARA -ÖZEL) - Atlı polisler işte bu şekilde yetiştiriliyor - Ankara'daki Merkez'de İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlara eğitimlerini de veriliyor ANKARA

- Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, Ankara'daki merkezlerinde çok ciddi bir eğitimden geçiyor. Merkez'de İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki görev yapacak atlı polis adayı memurların eğitimleri de veriliyor. Ankara Emniyet Genel Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis atlı birliklerinin çalışmalarını İHA görüntüledi. Toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde kullanılan atlı polisler, asayiş düzeninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası kanunsuz eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen atlar, binici polis memurlarıyla birlikte zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Atlı Polis birliğindeki personel 2 aşamalı eğitimden geçiyor. Bunlardan ilki Temel At Biniciliği eğitimi oluyor. Diğer eğitim ise İleri Düzey Binicilik şeklinde gerçekleşiyor. Eğitim verildikten sonra belirli görev bölgelerinde bulunan Polis Atlı Birliklerinde göreve başlanıyor. Atlı Birlikler kendi bünyesinde Sağlık Birimleri, Bakım Hizmetleri, binicilik ekibi ile idari ve mali işlerden oluşuyor. Özellikle toplumsal olaylarda atların caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, marjinal grupların tespitleri ve izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında büyük rol oynuyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan personel, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor. Oluşan olaylar karşısında atlar işitsel ve görsel nesnelere karşı duyarlı olup takip edebiliyor, grupları çembere alıp dağıtmada etkin görev üstleniyor. Atlı Birlikler yaptıkları bu eğitimle, toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra, devriye görevi hizmetlerini de yürütüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitim merkezi olarak kullanılan Polis Atlı Birlikleri, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlara eğitimlerini de veriyor. Bu personeller aldıkları eğitim sonucunda ihtiyaca binaen atamaları yapılarak görev bölgelerine gönderiliyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın da talimatları doğrultusunda Kızılay Bölgesi başta olmak üzere, mesire alanları ile yürüyüş parkları, belli başlı bölgeler ve ilçelerde atlı birliklere görevlendirmeler yapılıyor. Böylece vatandaşların huzur ve asayişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.
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