Atletizmin Merkezi Osmangazi

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- - Federasyon Başkanı Çintimar’dan Dündar’a Ziyaret BURSA



- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alt yapı ve tesisleşme anlamında Osmangazi’nin atletizm sporunun en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek atletizm sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Federasyon yönetim kurulunda yer alan milli atlet Halil Akkaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Dündar yapımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük atletizm salonu ve Uluslararası Tarihi Kent Koşusu hakkına bilgiler verdi. 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük atletizm salonu özelliğine sahip Osmangazi Atletizm Salonu’nda 6 adet koşu kulvarı ile 4 adet ısınma kulvarı bulunacağını belirten Dündar, “Türkiye’nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi’de inşa ettik. İnşallah, atletizmde ülkemizin en önemli sporcularını burada yetiştireceğiz. İnşaat çalışmaları bitti. Tribünlerde koltuk montajını da tamamladık. Zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açacağız” dedi.

Fetih şenlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenledikleri Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu’nun Avrupa Atletizm Birliği tarafından en üst düzey olan 5 yıldız kategorisine alındığını hatırlatan Dündar, “Her yıl rekor katılımla gerçekleştirdiğimiz Tarihi Kent Koşusu, şehrimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtma açısından çok önemli. Kulvarımız çok güzel. Dünyanın sayılı yarışlarından biri haline geldi. 5 yıldız kategorisine girmesiyle birlikte organizasyonu bu sene daha üst seviyeye çıkaracağız. Özellikle yurt dışından ciddi bir şekilde takip ediliyor. Önümüzdeki Nisan ayında federasyonumuz ile birlikte yine çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Gerek tesisleşme gerekse altyapı açısından Osmangazi, sporun merkezi oldu” diye konuştu.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Osmangazi Belediyesi’nin Türk Atletizmi’ne büyük destekleri olduğunu belirterek, “Osmangazi Belediyesi’nin hem tesisleşme hem de etkinlikler anlamında Türkiye’ye örnek çalışmaları var. Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu Osmangazi’de inşa edildi. Bu çalışmalar Türk Atletizmi’ne çok büyük destektir. Osmangazi Belediyesi’nin altyapısı da büyük kulüpler ile başa baş mücadele ediyor. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a verdiği destekler için çok teşekkür ederiz” dedi.



