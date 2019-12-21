Atlasglobal Havayolları, uçuşlara yeniden başladı

-Kontuarda bilet işlemi yaptıran yolcular

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Geçtiğimiz Kasım ayında finansal sebeplerle uçuşlarına ara vermek durumunda kalan Atlasglobal Havayolları, yaklaşık bir aylık ara sonrası, operasyonlarını yeniden başlattı. Atlasglobal Havayolları finansal sebeplerden dolayı 26 Kasım 2019 tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamayla tüm uçuşlara 21 Aralık’a kadar ara verildiğini açıklamış ve operasyonlarını geçici süreyle durdurmuştu. Yaklaşık bir ay süren aranın ardından havayolu şirketi bugün itibariyle operasyonlarına yeniden başladı.

Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yeniden göklerdeyiz” notuna yer verildi.

“Düne alsak uçamıyorduk, bugüne aldığımız için şanslıymışız direkten döndük” Operasyonların başlamasıyla birlikte İlk seferle Londra’ya giden yolculardan Dilaver Sağlam, “Daha önce de Atlasglobal’le uçmuştuk ama herhalde bir talihsizlik oldu. Galiba havayolu da ülkenin ekonomik durumundan etkilendi. Ben zaten 21 Aralık’a almıştım biletimi zaten. Tesadüf ilk uçak da bizimkiymiş. Düne alsak uçamıyorduk, bugüne aldığımız için şanslıymışız direkten döndük” diye konuştu.

Yolculardan Emel Ulu ise, “İlk seferle uçuyorum mutluyum. Biletimi bugüne almıştım şansım da yardım etti. Güvenle uçtuğumuz bir havayolu, dileğimiz yakın zamanda toparlanırlar ve biz yolcularını güzel bir şekilde sehayat etmeye devam ettirirler. Şansımın da yardımıyla yurtdışında kızım var bugün onu ziyaret etmeye gidiyorum” dedi.

İlk tarifeli sefer Londra’ya Ara sonrası KK 2001 sefer sayılı ilk tarifeli uçuş İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirildi.

Kontuardaki bilet işlemlerinin ardından uçağa geçen yolcular saat 11.15’te Londra’ya hareket etti. İlk gün İç hatlarda Antalya, dış hatlarda ise Londra, Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran olmak üzere karşılıklı toplam 12 seferle uçuşlara başlayan havayolu şirketinin önümüzdeki günlerde uçuş sayısını arttırması bekleniyor.



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