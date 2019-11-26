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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

sosyal medya paylaşımı fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır" denildi.
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