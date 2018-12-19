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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atlarını ararken kaybolan 3 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Atlarını ararken kaybolan 3 kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Kaybolan 3 kişinin köye getirilmesi genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

Jandarma Bild 


- Kars’ta kaybolan atlarını ararken sis nedeniyle yolu kaybeden 3 kişi donmaktan son anda kurtarıldı. Kars merkez Halefoğlu köyünde ikamet eden İsmail Kenç, Hakan Orhankazi ve Deniz Karsak, kaybolan atlarını aramak için araziye çıktı. Atlarını aramaya başlayan 3 kişi havanın sisli olmasından dolayı yolu kaybetti. Atlarını aramaya çıkan 3 kişinin köye dönmediğini gören yakınları durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından kaybolan Kenç, Orhankazi ve Karsak'ı buldu. Soğuktan etkilenen ve ekiplerce getirildikleri köydeki ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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