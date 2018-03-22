- Atina'daki şehit diplomatlar için tören

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( ATİNA ) ATİNA



- Yunanistan'da uğradıkları suikastlar sonucu şehit olan diplomatlar ve aile üyeleri için Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde 'Anı Köşesi' açıldı. Yunanistan'da uğradıkları suikastlar sonucunda şehit olan diplomatlar ve aile üyeleri için Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde, Şehitlerden İdari Ataşe Galip Özmen, kızı Neslihan Özmen, Müsteşar Haluk Sipahioğlu ve Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün kara kalem resimlerinin yer aldığı "Anı Köşesi' açıldı. Büyükelçilik binasında düzenlenen törenle şehit olan diplomatlar anıldı. Törene, Büyükelçilik Müsteşarı Mehmet Şekerci ve Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar, Yunanistan'ın Demokratik İttifak Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet katıldı.

Atina büyükelçisi Halit Çevik ise milletvekili ve diplomat Deniz Bölükbaşı’nın cenazesine katıldığı için törende bulunamadı. Öte yandan Bölükbaşı, Atina’da elçi müsteşar görevinde bulunurken, 17 Kasım terör örgütünün 1991 yılındaki terör saldırısında otomobiline bombalı saldırıda bulunmuştu ve kendisi ağır yaralanmıştı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşundan sonra düzenlenen törende konuşan Maslahatgüzar Mehmet Şekerci, “Ülke ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Şekerci, konuşmasında 31 Temmuz 1980’de İdari Ataşe Galip Özmen ve 14 yaşındaki kızı Neslihan Özgen Atina’da ASALA terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düştüğünü hatırlattı. 1991’de Basın ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü “17 Kasım” terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit düşmüştü. 1994’de Müsteşar Ömer Haluk Sipahioglu yine “17 Kasım” terör örgütünün silahlı saldırısında şehit olmuştu.

