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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Atın çiftesi kadını hastanelik etti

Atın çiftesi kadını hastanelik etti

Hastaneye getirilip sedyeye alınan kadın

Hastane Gesi Genç Kadın 

-acile götürülmesi
-hastanedeki yakınları
-hastane önünden görüntüler
-hastane acil girişi detayları

( ŞANLIURFA )- Yakalamaya çalıştığı at genç kadını hastanelik etti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da çiftlikten kaçan at, kendisini yakalamaya çalışan genç kadını, çiftesiyle hastanelik etti. Olay, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Akbaşak kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Emine Y. çiftlikten kaçan atı yakalamak için peşinden koştu. Atı bir köşede sıkıştıran genç kadın, arkadan yaklaşmaya çalışınca çiftesinin hedefi oldu. Yere yığılan kadın, yakınları tarafından özel bir araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının karın bölgesinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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