Atılım Üniversitesi 'Tanıtım Günleri'nde İzle

- Atılım Üniversitesi, Başkent’te ANFA Fuar ve Kongre Merkezindeki üniversite tanıtım günlerinde stant açarak öğrencilere üniversite hakkında bilgi ve mesleklere ilişkin seminerler veriyor. Başkent’te ANFA Fuar ve Kongre Merkezindeki üniversite tanıtım günlerinde stant açan Atılım Üniversitesi, tercih yapacak öğrencilere üniversite hakkında bilgi ve mesleklere ilişkin seminerler veriyor. Tanıtım günleriyle ilgili konuşan Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır; “Atılım Üniversitesi’nde özellikle uygulamalı eğitime çok önem verdiğimizi açıklıkla belirtebilirim. 150’nin üzerindeki laboratuvarlarımız sayesinde, teoride öğrenilen bilgiyi pratiğe aktarabiliyoruz. Ayrıca geçen yıl başlanan Ortak Eğitim Modeli ile 24 farklı bölümdeki öğrencilerimizi, eğitimlerine devam ederken, sektörlerinin öncü firmalarında hem staj yapma, hem de tam zamanlı iş bulma konusunda fırsatlara sahip olduğunu” belirtti Dünya çapındaki sıralamalarda Atılım Üniversitesi’nin yerinin önemine dikkat çeken Sedat Karaçayır, “İlk amacımız, dünya sıralamalarında ilk 500’de sürekli olarak kalmayı sağlamaktır. Times Higher Education’ın yayınladığı sıralamadaysa, Türkiye’deki ilk dört vakıf üniversitesi arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, Amerikan kökenli U.S News alan sıralamasında ise Dünya’da 87’nci, Türkiye’de ise bu sıralamaya giren ilk ve tek üniversiteyiz. Ayrıca bir diğer sıralama kuruluşu olan QS firmasının yaptığı Gelişen Avrupa Merkez üniversiteler sıralamasında da, 2018 yılında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldıklarını, ancak önemli olanın bu sıralamalara girmek değil, burada kalıcı olmaktır” Atılım’dan Yazılım Mühendisliği semineri Tanıtım günlerinde verdiği seminer öncesinde açıklamalarda bulunan Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Yazıcı, “Atılım Üniversitesi’ndeki Yazılım Mühendisliği bölümü ilklerden. Türkiye’deki 23 Yazılım Mühendisliği bölümünden bir tanesi, Ankara’da da tek yazılım mühendisliği bölümü. Biliyorsunuz, son zamanlarda sık sık sözü edilen, endüstri 4.0 kavramı, akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, robotlar, robot teknolojileri bunların hepsi yazılım mühendisini biraz daha önemli hale getirdi. Dünya’da da Yazılım Mühendisliği mesleği geleceğin mesleklerinden sayılıyor” dedi.

Yazıcı, Yazılım Mühendisinin ne iş yaptığını ise şu sözlerle açıkladı: “Yazılım Mühendisleri, geniş kapsamlı, büyük yazılımların baştan sona üretiminden sorumlu kişiler. Bu üretim safhasında aynı bir malzemenin üretimi gibi ihtiyaçların belirlenmesi, analiz yapılması, modelleme, kodlama ve daha sonra işte bu geliştirilen ürünün sınanması, test edilmesi ve daha sonra ürün tesliminde bakımı; bunların her adımında Yazılım Mühendisleri çalışıyor.Türkiye’deki bilgisayar sistemlerinin olduğu her yerde, teknoparklardaki girişim firmalarında, özel bankalar ve devlet bankalarında, büyük uluslararası yazılım firmalarında her türlü kademede yazılım test uzmanı, yazılım geliştirici, bakım elemanı, kod geliştirici olarak her alanda çalışabiliyorlar.”