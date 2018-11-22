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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Konca: “Devletimiz geri dönüşüme destek veriyor”

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Konca: “Devletimiz geri dönüşüme destek veriyor”

Erkan Konca'nın konusuşması

Kimya Geri Dönüşüm Forma Alüminyum 

-Sunumdan genel ve detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Konca, geri dönüşümün hem ekonomi hem de çevre açısından faydalı olduğunu belirterek, “Geri dönüşüm tesislerinin artırılması konusunda da devletimizin çeşitli destekleri mevcut” dedi.
Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Konca, Samsun’da bir otelde “Malzemesiz Mühendislik Olmaz” konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumdan önce açıklamalarda bulunan Konca, genel olarak malzemeleri 3 ana grupta topladıklarını söyledi.

Bu malzemelerin metal, polimer malzeme ve seramik olduğunu ifade eden Konca, “Birde bu malzemeleri beraber kullanarak ürettiğimiz kompozit malzemeler var. Biz bu söz konusu malzeme gruplarının ilk üretimlerini, daha sonra bunlardan ürün yapılmasını, şekillendirmeleri, özelliklerini belirlenmesi, kullanıldıkları yerlerdeki performans ömürlerinin belirlenmesi, performans artışına yönelik olarak özelliklerinin iyileştirilmesi süreçleri ve daha sonrasında ise geri kazanım geri dönüşüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Bu işlemler yapılırken de bir takım ısıl, mekanik ve kimyasal işlemler yapılmak durumunda. Yani Metalurji ve Malzeme Mühendisleri üretimin olduğu her yerde çalışıyor” dedi.
“Metaller grubunda oldukça yüksek bir oranda geri dönüşüm söz konusu” Metallar grubunda oldukça yüksek bir oranda geri dönüşümün söz konusu olduğunu aktaran Konca, “Özellikle demir ve çelik hurdası oldukça yüksek bir oranda yeniden kullanıma giriyor. Ülkemiz ciddi bir hurda ithalatçısı durumunda. Yeniden demir-çelik tesislerine girdi olarak ülkemizin kendi ürettiği hurda yetmiyor. Benzer şekilde yine alüminyumda geri kazanım yüksek bir orana sahip. Alüminyumu cevherden üretmeye kalktığımız ve enerji miktarıyla karşılaştırdığımızda hurdadan tekrara alüminyum parça üretmek çok daha ekonomik oluyor. Buda hem ekonomi hem de çevre açısından oldukça faydalı. Geri dönüşüm tesislerinin artırılması konusunda da devletimizin çeşitli destekleri mevcut” diye konuştu.
Açıklamaların ardından Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Konca, “Malzemesiz Mühendislik Olmaz” konulu sunum gerçekleştirdi.
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