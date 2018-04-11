Atılım Üniversitesi'nde Liseler Arası Matematik Yarışması düzenlendi Haberi

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-Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuncay Başkaya konuşması

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( ANKARA )- Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuncay Başkaya:- ''Atılım Üniversitesi sadece bilimsel çalışmalara önem vermiyor. Temel bilimlere, tolumun eksik kalmış yönlerinin de parlamasına, onların hatırlanmasına katkıda bulunmaya çalışıyor'' ANKARA



- Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuncay Başkaya, ''Atılım Üniversitesi sadece bilimsel çalışmalara önem vermiyor. Temel bilimlere, tolumun eksik kalmış yönlerinin de parlamasına, onların hatırlanmasına katkıda bulunmaya çalışıyor'' dedi.

Atılım Üniversitesinde finale kalan 8 lisenin katılımıyla liseler arası matematik yarışması gerçekleşti. Ankara Fen Lisesi'nin birinci olduğu yarışmada Özel Hoşdere Sınav Temel Lisesi ikinci, Özel Çağrı Fen Lisesi ise üçüncü oldu. Bu yarışmaların temel bilimleri sevdirme amaçlı başlayan yarışma olduğunu söyleyen Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Tuncay Başkaya, yarışmanın bu yıl 9'uncusunun yapıldığını belirterek bunun yanında fizik ve kimya yarışmalarının da yapıldığını kaydetti.

Yarışmaların yapılmasında temel iki amaçları olduğunu belirten Başkaya, ''Temelde iki amacımız var. Birincisi Türkiye'de maalesef son yıllarda temel bilimlere gereken önem verilemedi. Biz bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz, gençlere temel bilimleri sevdirmek istiyoruz ve toplumda temel bilimlerinin önemini vurgulamak istiyoruz. İkinci olarak da lise öğrencilerini üniversite ortamında toplayarak farklı liselerden öğrencilerin aynı ortamda bulunmalarını sağlamak istiyoruz ve onların arasındaki ilişkiyi arttırmalarını sağlamaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı. Yarışmanın elemelerine 72 okulun başvurduğunu dile getiren Başkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu yarışmaları bize öneren üniversitemizin Mütevelli Heyet Başkanlığı Yalçın Zaim, temel bilimlerin çok zayıf olduğunu, Türkiye'nin ilgi göstermemeye başladığını ve üniversite olarak bizim ilgi çekmemiz gerektiğini söyledi.



Biz de matematikle başladık. 3 yıl matematik yarışmalarını yaptıktan sonra fizik ve kimyada da aynı yarışmalara başladık. Şu anda üç yarışma devam ediyor. Önce yazılı yarışmalar eleme olarak yapılıyor. Yazılı yarışmaların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra final yarışması izleyicilerin huzurunda yapılıyor. Eleme yarışmasında da final yarışmasında da 10 soru soruyoruz. Eleme yarışmaları yazılı olduğu için izleyici huzurunda yapılmıyor. Bugün yapılan matematik yarışmasının elemelerine 72 okul başvurdu. 6 tanesi bazı nedenlerden dolayı gelemedi, 66 okul katıldı.

Fizik ve kimyada da benzeri sayıda başvurular ve katılımlar gerçekleşti. Temel bilimler denilince aklımıza dört branş geliyor; fizik, kimya, biyoloji ve matematik. Bizim biyoloji bölümümüz yok ama kimya bölümü içinde biyolog arkadaşlarımız var. Onlar da ilerde buna katılmayı arzu ediyorlar ama alt yapımızın, öğrenci yapımızın o yönde biraz daha gelişmesini bekliyoruz.'' Atılım Üniversitesi'nin sadece bilimsel çalışmalara önem vermediğini vurgulayan Başkaya, ''Atılım Üniversitesi sadece bilimsel çalışmalara önem vermiyor. Temel bilimlere, tolumun eksik kalmış yönlerinin de parlamasına, onların hatırlanmasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu amaçla yapılan yarışmalar bunun bir parçası ama bunun dışında da çalışmalar yapıyoruz. Örneğin birkaç hafta önce bir lisemiz bizden bir talepte bulundu. Öğrencilerini üniversitemize getirip, bizden İngilizce olarak ders anlatmamızı rica ettiler, biz de kabul ettik. 20-25 dakika ders yaptık, sohbet ettik. O öğrencilerin bir kısmı dün fizik yarışmasına katıldılar, bugün matematiğe geldiler. Birkaç tanesi de yarın kimya yarışmasında olacaklar. Diğer okullarımızın da böyle önerileri varsa memnuniyetle kabul ederiz'' şeklinde konuştu.

Yarışmanın ardından öğrencilere madalya ve hediye takdim edildi.

