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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atılım Üniversitesi Bursa’da

Atılım Üniversitesi Bursa’da

stantlardan detaylar

Fakülte Laboratuvar Sayılar Mühendislik Öğrenciler 

-üniversitenin standından detaylar
-öğrencilerden detaylar
-röportajlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da düzenlenen Eğitim ve Kariyer Fuarın’da yerini alan Atılım Üniversitesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Düzenlenen seminerlerde ise öğrenci adayları, öğretim görevlilerinden yapacakları seçimlerde nelere dikkat etmesi konusunda bilgi aldı. Bursa Merinos AKKM’de 27-28 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğitim ve Kariyer Fuarı, Bursalı üniversite adayları tarafından yoğun ilgi gördü. Seçim yapmakta kararsız olan adaylar, merak ettiklerini stantlardaki yetkililere yöneltti. Şehir merkezi ve ilçelerdeki liselerden gelen öğrenciler, Atılım Üniversitesi standına büyük ilgi gösterdi. Konusunda uzman kişilerden üniversite ve bölüm seçimleri hakkında bilgi alan öğrenciler, karşılaştıkları sıcak yaklaşımdan da mutlu oldu. Ankara Atılım Üniversitesi Tanıtım Uzmanı Özgür Hasılcı, “Bugüne kadar 8 ilde düzenlenen fuarlarda yer aldık. Aday öğrenciler artık geçmiş dönemlere göre daha bilinçli ve seçiciler. Akademik kadro, laboratuvar, sosyal kulüpler, Erasmus, yurtdışı imkanları gibi sorularla gelmeleri bizleri mutlu ediyor. Bizde bununla ilgili üniversitemizi tanıtmak ve kariyerlerini doğru yönlendirmek için yardımcı oluyoruz. Tercihte nelere dikkat etmeleri konularında onlara fikir veriyoruz” dedi.
Ankara’da kampüste 6 fakülte ve 2 yüksek okuldan oluştuğunu belirten Hasılcı, “Bu sene Tıp Fakültesinin açılmasıyla, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayacağız. 22 yaşında bir üniversiteyiz. Geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında ilk 500’de yer aldık. Türkiye’den de 4’üncü olarak sıralamaya girmiş bir üniversiteyiz” şeklinde konuştu.
Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi Farid Saeidi ise, “Bursa’ya öğrencilere genel mühendislik tanımını yapmak için geldik. Genelde mühendisler ne ile uğraşır, hangi alanlarda çalışır. Bursa, sanayi bölgesi olarak dikkat çekiyor. Fazla otomotiv ve makine ile ilgilenen fabrikalar var. Bizim de üniversitemizde otomotiv ve makineye bağlı bölümleri olduğundan dolayı fazla ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Gerçekleştirilecek olan seminerde ise değişen koşullara göre, öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini aktaracağız. Mezun sayıları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla firmalar da bölümünde uzman kişileri tercih ediyor. Seçecekleri üniversitenin imkanlarını, akademik kadrosuna ve kampüsünün olmasına çok özen göstermeleri gerekiyor. Seçeceği okulları ilk fırsatta gezmeleri ve laboratuvarlarından imkanlarına kadar her şeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Birçok üniversite de laboratuvarlar çok fazla olmasına rağmen, aktif olarak kullanılmıyor. Biz de ise tüm laboratuvarlar aktif olarak kullanılmaktadır” dedi.

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