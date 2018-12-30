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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Atıl durumdaki spor salonunda çıkan yangın söndürüldü - BURSA Video

Atıl durumdaki spor salonunda çıkan yangın söndürüldü - BURSA Video

- Yangın ve olay yerinden detaylarGÜNCELLEME - Bursa 'da yangın - Atıl durumdaki bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüDETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde atıl durumdaki bir spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi sevk edildi.10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Bu arada, söz konusu spor salonunun atıl durumda olduğu ve hakkında yıkılma kararı bulunduğu öğrenildi.

Polis İtfaiye Aracı 

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