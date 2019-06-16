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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Atıksu Arıtma Tesisine yıldırım düştü Haberi

Atıksu Arıtma Tesisine yıldırım düştü Haberi

Tesisin drone görüntüsü

Yıldırım Düştü Kamera Yıldırım Düşmesi 

-Ekiplerin müdahalesi
-Güvenlik kamerası görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

- Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle atıksu arıtma tesislerine 3 kez üst üste yıldırım düştü. Ekipler, yıldırım düşmesi sonucu arızalanan elektrik sistemine hızlı bir şekilde müdahale edilerek tesisi çalışır hale getirildi.
Manisa'nın Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisinde 12 Haziran Çarşamba Günü saat 15.40 sıralarında aynı noktaya 3 kez üst üste yıldırım düştü. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tesise düşen yıldırımlar bazı elektrik sistemlerinde arızaya neden olurken, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile elektrik tesisatının tamiri yapılarak çalışır hale getirildi.
Tesisteki sorunun hızlı bir şekilde giderildiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Çarşamba günü etkili olan yağış nedeniyle Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisimizdeki aynı noktaya üst üste 3 kez yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından tesisimizin bazı elektrik sistemlerinde arıza meydana geldi. Ekiplerimiz herhangi bir sorun yaşanmaması adına anında müdahale ederek, bakım onarım ve yenileme çalışması yaptı. Tesisimiz her zaman olduğu gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor” dedi.
(SC-
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