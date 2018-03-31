Atık materyallerden yeni buluşlar Haberi

-SERGİDE İCATLARDAN AYRINTILAR

-ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE RÖPORTAJLAR



( KÜTAHYA )- Tavşanlı'da 'küçük bir buluş büyük bir gelecek' konulu sergisi KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde anasınıfı öğrencilerinin aileleri ile hazırlamış oldukları "Küçük bir buluş, büyük bir gelecek" adlı sergisi açıldı. Tavşanlı Sultan AVM'de Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencilerinin aileleri ile gerçekleştirdikleri icatlar sergisine yoğun ilgi oldu. 'Küçük bir buluş büyük bir gelecek' isimli sergide öğrencilerin ve velilerinin katılımıyla artık materyallerden yeni buluşlar yaparak geleceğe yön verecek icatlar ortaya koydular. Okul velileri çocukları ile birlikte çalışarak ortaya koydukları icat çalışmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Velilerden Bahar Evin, yapılan çalışmaların amacına ulaştığını düşündüğünü belirtirken şunları söyledi, "Bu icatlar tüketim toplumu olmaktansa üretim toplumu olmayı çocuklarımıza öğretmek amacıyla yapılmıştır. Hem Tavşanlı’ya ilki yaşatan, hem de sadece okul için değil tüm topluma hitap edecek bu proje tüm Türkiye’deki okul öncesi kurumlarına örnek teşkil edecektir. Emeklerinden dolayı Süleyman Yılmaz Anaokulu’nun Müdürü Nimet Uzan’a, öğretmenlerine, personellerine, velilerine, öğrencilerine ve katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

Emine Çelik ise "Çocuğum ile birlikte böyle bir icat yapmak bizim için çok keyifliydi. Birlikte atık materyallerden çok güzel dönüşümler elde etmek bizleri mutlu etti" dedi.

Açılan icatlar sergisinde robot el, çöp toplama makinesi gibi çeşitlerle 200 çalışma bulunduğu ve serginin 3 gün açık olduğu belirtildi.

