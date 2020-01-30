Ateşlendikten sonra annesi tarafından emzirilen bebek kurtarılamadı



- Malatya'da ateşlendikten sonra annesi tarafından emzirilen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başak sokaktaki ikametinde 1 yaşındaki bebeği Nedrin H.'nın ateşlendiğini gören anne bebeğe ateş düşürücü şurup verdikten sonra emzirerek yatırdı.Yaklaşık 1 saat sonra bebeğini kontrol eden anne Nedrin bebeğin nefes almadığını fark etti. Durumun eşi ve aile yakınlarına bildirilmesi üzerine yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılan Nedrin bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nedrin bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Beydağı Mahallesi Dolunay Sokak'ta iddiaya göre eşinin hastaneye kaldırılmasına üzülen 90 yaşındaki Ali Ö. ikamet ettiği evinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.



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