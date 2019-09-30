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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ateşböceği Ercan’dan iyi haber

Ateşböceği Ercan’dan iyi haber

Ercan B. Röp.

Hastane Yüksek Ateş 

-hastaneden detay

( İSTANBUL )- Akciğer enfeksiyonu geçiren sanatçı Ercan Bostancıoğlu:” Dualarınızı benden esirgemeyin” İSTANBUL

- 'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akciğer enfeksiyonu geçiren usta sanatçı bugün özel odaya alınırken, sevenlerinden dua istedi. Bir döneme damgasını vuran Ateşböceği lakaplı usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu dün gece yüksek ateş ve titreme şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Usta oyuncuya ilk tetkiklerin ardından akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlanan oyuncunun 10 günlük bir tedavi süreceği geçireceği öğrenildi. Hastaneye yattığından beri sevenlerinden destek mesajları aldığını ileten Bostancıoğlu, ”Titreme ve ateş ile kendimizi hastaneye attık. Bütün doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. İlk belirlemelere göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi söylediler. Bütün sevenlerime iyi olduğumu söylemek istiyorum. Benden dualarını eksik etmesinler” diye konuştu.

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