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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ateş yakan hurdacıya 'çevre kirliliği' cezası

Ateş yakan hurdacıya 'çevre kirliliği' cezası

Ateşten detaylar

Çevre Kirliliği Para Cezası 

-Zabıta ekiplerinden detaylar
-Söndürme yapılırken detaylar
-Ceza kesilirken görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de topladığı metal ve plastik malzemeleri yakan bir hurdacıya ’çevreyi kirletmek’ suçundan toplam 172 lira idari para cezası kesildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi, topladıkları metal ve plastik malzemeleri yakmak için boş bir alana getirdi. Yakılan ateşten çıkan kara dumanlar Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ateşi söndürdükten sonra umuma açık yerde çevreyi kirletmek suçundan şahsa 172 lira idari para cezası uyguladı. (HA-KA
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