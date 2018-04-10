Ateş Savaşçılarından temsili yangın söndürme

-Gökçen Havacılık Genel Müdürü Erdoğan Aslantaş konuşması

-Kurban kesimi

-Genel ve detay



( ANKARA )- Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan:- ''Türkiye, ormanlarını korumak için 10 yıldır büyük bir tecrübeyle dünyadaki orman yangınlarıyla mücadelede en önde gelen ülkelerden biri haline geldi'' ANKARA



- Türk Hava Kurumu, 9 Amfibik CL-215 yangın söndürme uçakları ile orman yangınlarında büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ateş Savaşçıları denilen yangın söndürme uçaklarıyla, temsili yangın söndürme töreni gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu, 9 Amfibik CL-215 yangın söndürme uçakları ile orman yangınlarında büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Yangın söndürme uçaklarının 5 tanesi bugün Milas, Antalya, Adana ve İzmir'e temsili yangın söndürme töreninin ardından uğurlandı. Ateş Savaşçıları denilen yangın söndürme uçakları, temsili yangın söndürme töreni kurban kesimiyle başladı.

Törende konuşan Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan, '' Türk Hava kurumunun 10. yılı yangın sezonuna başlıyor. Türkiye, ormanlarını korumak için 10 yıldır büyük bir tecrübeyle dünyadaki orman yangınlarıyla mücadelede en önde gelen ülkelerden biri haline geldi. Bu mücadelede Türk Hava Kurumu'nun büyük katkıları var. Hava vasıtasıyla yapılan bu mücadelede önemli olan şeylerden biri kaza bela olmaması. Havacılığın adetlerinden, operasyonun başladığı gün kurban kesilerek Allah'tan herhangi bir kaza vermemesi için dualarla görevimize başlıyoruz'' ifadelerini kullandı. Ormanları korumanın gelecek nesiller ve ülke açısından da büyük bir kutsiyeti olduğunu kaydeden Atılgan, '' Arkadaşlarımdan ricam, uçuş emniyetini ön planda tutarak dokuz senedir olduğu gibi bu sene de herhangi bir kaza olmadan, orman yangınlarıyla mücadeleyi bu sene de başarıyla tamamlamaları. İklim şartları nedeniyle gerek geçen sene gerek bu sene havaların sıcak geçeceği gibi bir kanaatimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde aynı anda yangın çıkmakta ve zaman zaman müdahalede gecikmeler olduğu zaman yangın büyümekte. Arkadaşlarımız çok büyük hassasiyetle bu yangınlardaki nöbetlerini tutmaya devam etsinler. Ormanları korumanın gelecek nesiller açısından da ülkemiz açısından da büyük bir kutsiyeti var. Kazanın olmamasındaki en büyük pay sizlerde. Tedbirlerinizi alacaksınız ondan sonra işinizi Allah'a havale edeceksiniz. Bu konuda yeteri kadar tecrübeli bir ekibimiz var , inşallah başarıyla bu sezonu da atlatacağız'' şeklinde konuştu.

Gökçen Havacılık Genel Müdürü ve yangın uçaklarının kaptan pilotu Erdoğan Aslantaş ise CL-215'in yangın söndürmek amacıyla üretilen ilk uçaklardan bir tanesi olduğunu belirterek, ''CL 215, 6 ton su alıyor. Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki deniz veya göllerden 10 saniye içinde suyu alıp tekrar kalkıp yangına müdahale ediyoruz. Bir görev yaklaşık 3-3,5 saat civarında sürüyor ve uçak 6 saat havada kalıyor. Bu 3 saatlik süre çerisinde su kaynağının mesafesine göre 15 ile 30 arasında sefer yapıp su dökebilme kabiliyetine sahibiz'' diye konuştu.

Türk Hava Kurumu'nun yangınla mücadeleye 1985'te başladığını ifade eden Aslantaş konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türk Hava Kurumu 2009'da CL-215 uçaklarını envanterine katarak yangınla mücadeleye devam ediyor. Bugüne kadar 35 bin saat civarında uçuş yapılmış, 5 bin 600 civarında yangına müdahale edilmiştir. Orman yangınlarında mücadele istatistiklerine bakıldığında yangın sayısındaki artışa bağlı olarak kaybedilen arazide bir azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin bu uçaklara sahip olmasının büyük bir imkan olduğunu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda çevre ülkelerde herhangi bir yangın olduğu zaman devlet yetkililerimizin görevlendirmesiyle diğer ülkelere de yangın söndürme faaliyetlerine katılıyoruz.'' Uçak sayılarının arttırılmasına ilişkin konuşan Aslantaş, ''Bu ihtiyaca göre değişir. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkili, onların vereceği karara göre biz uçak faaliyetimizi ayarlıyoruz. Envanterimizde 9 uçak var, ancak 5 uçakla kontratımız var ve bir de yedek yapıyoruz 6 uçakla bu sene yangınlara hazırız'' açıklamasında bulundu. Deniz ve göllerden su almak için alçaldıklarında bazı vatandaşların kendilerini engellemeye çalıştıklarını vurgulayan Aslantaş, ''Biz hayat kurtarma amacıyla su bombardımanı yapıyoruz. Deniz ve göllerden su almak için alçaldığımızda denizde bulunan sandal, yat veya diğer sporları yapan araçlar bizimle ya yarış yapıyorlar ya da engel olmaya çalışıyorlar. Sulamak amacıyla göl veya denize alçaldıysak bizimle emniyetli bir şekilde ayrım sağlayarak bizimle yarış yapmamalarını, bizim önümüzü kesmemelerini kendilerinden rica ediyoruz. Bu konu çok önemli çünkü en kısa sürede suyu alıp yangın bölgesine giderek doğadaki canlıları kurtarmak en temel görevimiz'' diye konuştu.



