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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ateş Ayaz'ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu Video

Ateş Ayaz'ın ameliyat olacağını Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu Video

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( İZMİR )- Ateş Ayaz için yetkililer devreye girdi, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak İZMİR

Sosyal Medya Yaşam Mücadelesi Yardım Çağrısı Solunum Cihazı Yüksek Ateş 


- İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz için yardım çağrısı yanıt buldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.
İzmir’de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, bayramdan önce yüksek ateş nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ateş Ayaz’ın omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi. Ateş Ayaz omuriliğindeki tümör nedeniyle vücudunu oynatamıyor ve solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tümörün bulunduğu yer sebebiyle ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Balcı ailesi, yetkililere seslendi. Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu Balcı ailesinin yardım istekleri daha önce sosyal medya hesabından gündeme getiren sanatçı Haluk Levent bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.
Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı’na, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.
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