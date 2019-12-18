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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü kutlandı

-Törenden detaylar

Tarihi Bina 

--Konuşmalar
--Canlandırma

( SİVAS )- 100 yıl sonra aynı yerde aynı şekilde uğurlandı- Milli Mücadelenin temelinin atıldığı Sivas’ta 108 gün kalan Atatürk’ün Sivas’tan ayrılışının 100. Yıl dönümü, 100 yıl önceki şekli ile canlandırıldı SİVAS

- Milli Mücadelenin temelinin atıldığı Sivas’ta 108 gün kalan Atatürk’ün Sivas’tan ayrılışının 100. Yıl dönümü, 100 yıl önceki şekli ile canlandırıldı. Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas’ta 108 gün Atatürk’ün Sivas’tan ayrılışı,100. Yılında törenle anıldı. Sivas Kongresinin yapıldığı tarihi bina önünde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk’ün 2 Eylül 1919 yılında Sivas’a gelişi ve Sivas’ta kaldığı 108 günlük süre içerisinde yaptıkları özetle anlatıldı. Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümü kutlama programları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’tan ayrılışının 100. Yıl dönümü dolayısı ile burada toplandık” dedi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaptığı konuşmasında, “Sivas 100 yıl önce nasıl Atatürk’e sahip çıktıysa bugün de aynı ruhla Atatürk’ü Ankara’ya uğurlayacağız. Cumhuriyete giden yolda Sivas çok önemli bir vazifeyi yerine getirdi. 100 yıl önceki ve 100 yıl sonra aynı anlar. Sivas Kongresi bizim için çok güzel bir miras.”şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından temsili olarak, Atatürk’ü canlandıran bir tiyatro sanatçısı Kongre Müzesinin Balkonuna çıkarak Sivaslılarla vedalaştı. Ardından aracına binip Ankara’ya hareket etti.
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