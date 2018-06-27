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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 99. yıl dönümü İzle

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 99. yıl dönümü İzle

- Tören alanından görüntü - Sivas 'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı'na çelenk sunulması - Sivas Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hasan Ali Şeker'in konuşması - Büyük Önder törenle kutlandıSİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal nedeniyle tören gerçekleştirildi.
Sivas 'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Davut Gül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkan Sami Aydın, anıta çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik adına konuşma yapan Sivas Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hasan Ali Şeker, her Anadolu şehrinin Kurtuluş Savaşı'nda, bağımsızlık mücadelesinin bir okulu olduğunu söyledi.

Bağımsızlık mücadelesinin önderinin ve öğretmeninin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirten Şeker, "Bir düşünürümüz diyor ki 'Hayata iki tip insan gelir gider. Bir mezara girenler, iki ansiklopediye girenler. Ansiklopediye girenler de kendi arasında ikiye ayrılır, iyiler ve kötüler.' Şüphe yok ki Mustafa Kemal Paşa, iyilerin başköşesinde tarihteki yerini almıştır." dedi.
Amasya'dan hareket eden ve Tokat'tan geçen Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Haziran 1919'da halk ve askerler tarafından bugün bulunulan yerde coşkuyla karşılandığını ifade eden Şeker, " Sivas 'ta yanan bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun her köşesine ışık saçacaktır. Sultan şehir, üzerine yüreğinden başka muska takmadan bu onurlu görevi icra edecektir." diye konuştu.
Törende, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

General Öğretmen Halk Oyunları Bağımsızlık Düşünür 

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