Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlandı İzle

-Konuşmalar

-Halk oyunları

-Çelenk sunumu



( SİVAS -HD) SİVAS



- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü 'Sivas'a ve Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Ali Şeker, "Amasya'dan hareket eden ve Tokat'tan geçen Mustafa Kemal Paşa 27 Haziran 1919'da halk ve askerler tarafından bulunduğumuz yerde coşkuyla karşılanmıştır. Sivas'ta yanan bağımsızlık meşalesi Anadolu'nun her köşesini aydınlatacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Haziran akşamı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleriyle toplantı yaparak delege seçip Erzurum Kongresi'ne göndermelerini istemiştir. Sivas Kongresi ile ilgili gerekli talimatları vererek 28 Haziran akşamı Sivas'tan ayrılmıştır. Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas'a 7 kez daha uğrayacaktır. En sonra ayak basacağı tarihte 13 Kasım 1937 olacaktır. Geçmişte Sultan İzzettin Keykavus, Kadı Burhaneddin gibi önemli ruh mimarlarını misafir eden sultan şehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de 108 gün onurla, gururla misafir edecektir" dedi.

Törene askeri personel, emniyet personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



