Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı Haberi

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı Haberi

-drone görüntüsü

General Saygı Duruşu Bağımsızlık 

--açılışdan detay
--ağaoğlu ile röp

( SİVAS )- Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a ilk teşrifinin 100’üncü yıl dönümü törenle kutlandı. SİVAS

- Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele döneminde Sivas’a ilk gelişinin 100’üncü yıl dönümü Sivas-Ankara karayolu üzerindeki ’Sivas’a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı’nda törenle kutlandı. Tören öncesi Sivas Valiliği’nce yenilenen “İlk Adım” anıtının açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Vali Ayhan tarafından şeref defteri imzalandı. Valilik adına konuşma yapan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ali Şeker, "Bundan 100 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmaktadır. 27 Haziran tek bir yürekte birleşip destan yazmaya karar verdiğimiz tarihtir. Ülkemizin esarete sürüklenmesine izin vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta karşılandığı gündür" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sivas’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü törenine katılmak için Amasya’dan, Sivas’a 219 km ‘lik yolu 8 günde yürüyerek gelen Osman Kemal Ağaoğlu ise törende dikkat çekti.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı