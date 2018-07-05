- Atatürk'ün otomobili restore edildi Haberi



- Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı otomobili, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Anıtkabir görevlilerine teslim edildi. Antika Otomobil Federasyonu, Atatürk'ün Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı otomobilini restore ederek, Anıtkabir Komutanlığına teslim etti. Sosyal paylaşım sitelerinden restorasyon çalışmaları tamamlanan otomobilin videosunu paylaşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), paylaşımda, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobili, Antika Otomobil Federasyonu tarafından restorasyonunun tamamlanmasının ardından 04.07.2018'de Anıtkabir Komutanlığında düzenlenen törenle teslim alınmıştır" ifadelerini kullandı. (AS-

