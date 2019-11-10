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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu Haberi

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu Haberi

Mevlid okutulması

Gaziler Şehit Şehit Yakınları 

-Dua edilmesi
-Katılanlar
-Vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümünde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Cami’nde (Dolmabahçe) Mevlid-i Şerif programı düzenledi.
Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin dualarla anıldığı programda, Mevlid-i Şerif’in ardından cami avlusunda vatandaşlar helva, şerbet ve su ikram edildi. (DCC-ÖFA
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