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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi

öğrencilerin oluşturduğu koreografinin drone görüntüsü

( BURSA -DRONE) BURSA

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 


- Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yılı münasebetiyle Bursalı öğrenciler okul bahçesinde saat biçiminde koreografi oluşturdu. Bütün yurtta olduğu gibi Bursa’da da Atatürk’ün ölüm yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kestel Yeni Mahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıflarından 320 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihî ve ölüm yılını saat biçiminde koreografisini oluşturdu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı bu anlamlı gösteri drone ile havadan görüntülendi.
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