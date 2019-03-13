Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk’ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk’ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Çelenk sunma detayı

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Askeri Personel 

-İstiklal Marşı detayı
-Günün anlam ve önemini belirten Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi Türk Dili ve edebiyatı Öğretmeni Pınar Ayla'nın koşması
-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın koşu birincilerine madalya sunumu
-70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal'ın madalya sunumu

( MARDİN ) - MARDİN

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı’nda düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve askeri personel katıldı.
Çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Konuşmaların ardından Atatürk koşusunda dereceye giren bin 500 metre kızlar kategorisinde Damla Atalay, Gülnur Karatay, Songül Ablay ve birinci Olan Zeynep Batur’a Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından madalyaları verildi.
(BS-YRT-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı