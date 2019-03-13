Atatürk’ün Mardin'e gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

-İstiklal Marşı detayı

-Günün anlam ve önemini belirten Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi Türk Dili ve edebiyatı Öğretmeni Pınar Ayla'nın koşması

-Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın koşu birincilerine madalya sunumu

-70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal'ın madalya sunumu



( MARDİN ) - MARDİN



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı’nda düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve askeri personel katıldı.

Çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Konuşmaların ardından Atatürk koşusunda dereceye giren bin 500 metre kızlar kategorisinde Damla Atalay, Gülnur Karatay, Songül Ablay ve birinci Olan Zeynep Batur’a Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından madalyaları verildi.

(BS-YRT-

