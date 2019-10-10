Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk’ün Manisa'ya gelişinin 94’üncü yılı kutlandı

Atatürk’ün Manisa'ya gelişinin 94’üncü yılı kutlandı

Törenden detay görüntüler

Portre Belediye Başkanı Saygı Duruşu Öğrenciler 

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşması
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 94’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Manisa Tren Garı’nda düzenlenen törende Atatürk’ün Manisa’ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1’nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve askeri erkan Manisa Garı’nda treni karşıladı. Trenden ilk olarak Atatürk portresi, öğrenciler tarafından indirilirken, ardından Türk bayrağı getirildi.
Manisa Garı’na gelen trenden indirilen Türk bayrağı Vali Deniz’e takdim edilirken, Vali Deniz bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından Manisa Tren Garı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüş sırasında öğrenciler, protokol üyelerine sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende ise çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe’nin kent adına konuşması yapıldı. Daha sonra ise Atatürk’ün cevabi mektubu okundu.Son olarak Fatih Sergi Salonu’nda “Atatürk Fotoğrafları, eski Manisa fotoğrafları ve Atatürk Kitap Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı