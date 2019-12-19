Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı Haberi
- Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Atatürk'ün Kayseri 'ye gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri - Atatürk Koşusu'nda dereceyle bitirenlere ödül verilmesi - Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması - Atatürk Evi'ndeki etkinliklerden detay görüntüKAYSERİ (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye reisi olarak Kayseri 'ye gelişinin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile askerler ve öğrenciler katıldı. Törende, Atatürk Koşusu'nda birinci olan Ersin Tekal, ikinci Turgay Bayram ve üçüncü Süleyman Pekmezci'ye ödül verildi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Aralık 1919'da Kayseri 'ye gelmesinin kentin stratejik önemini de gösterdiğini söyledi.
Kayseri 'nin önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu:" Kayseri liler gerekeni yapmış, mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Bu anlamda Kayseri Lisesi'nin öğrencilerinin fedakarlığı milli mücadelenin destansı olaylarındandır. Kayseri Lisesi, 1920 - 21 yıllarında mezun verememiştir, bu bizleri üzmüştür ancak vatanı, milleti için canını veren bu yavrularımız bizim gurur kaynağımız olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5 kez şehrimize gelmiştir. Milli sanayi hamlelerini de Kayseri 'de başlatmıştır. Kayseri 'nin başkent yapılması konusunda da değerlendirmeler yapılmıştır. Kayseri halkı her ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basmıştır. Atatürk şehrimizde milli sanayi hamlesini başlatma görevini hayırseverimiz, gururumuz Nuh Naci Yazgan'a vermiştir. Kayseri liler o günden bu yana genlerindeki müteşebbis ruhuyla Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Kayseri , 100 yıl önce olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olmuştur."Erciyes Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, yöresel kıyafetleri ve Atatürk posterleri ile temsili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladı.Meydandaki törenin ardından, Atatürk'ün kente geldiğinde konakladığı İbrahim Tennuri Caddesi'nde müzeye dönüştürülen ev de ziyaret edildi.Atatürk'ü canlandıran öğrenci, protokolü ve halkı selamladı. Programda öğrenciler, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.Etkinlik, ressam Hasan Gürpınar'ın 5 dakikada Atatürk portresi çizmesi ile sona erdi.
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