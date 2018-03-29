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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk’ün kaldığı Çoban Mektebi alevlere teslim oldu

Atatürk’ün kaldığı Çoban Mektebi alevlere teslim oldu

- Binadan görüntü

Tarihi Bina Okul Binası Nadan 2009 Yılı Yangına Müdahale 

- - Dumanlardan görüntü
- - Yanan binanın içinden görüntü
-- İçeride oluşan hasardan görüntü
- - Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan Çoban Mektebi’nde yangın çıktı. Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde bulunan ve Atatürk'ün de kaldığı Çoban Mektebi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Atıl durumda bulunan tarihi bina, rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tarihi bina yangında hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Atatürk’e ev sahipliği yapmıştı 1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yapmış. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlatmıştı. Padişah 2. Abdulhamid döneminde inşa edilen okul binasının ayrıca 2009 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillendiği öğrenildi. (SFP-BC -
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