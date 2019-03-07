Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 89. yıl dönümü - ISPARTA Video
- Fener alayına katılan vatandaşlardan detaylar - Halk oyunları gösterisinden detaylar - Sanatçı Kıraç'ın konserinden görüntüler Atatürk'ün Isparta 'ya gelişinin 89. yıl dönümüISPARTA (AA) - Isparta Belediyesince Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta 'ya gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde Kaymakkapı Meydanı'na yürüdü.Yürüyüşe bazı vatandaşlar motosiklet ve bisikletleriyle katıldı. Meydanda etkinlikler saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Isparta Belediyesinin hazırladığı Atatürk'ün Isparta 'ya gelişini anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün dünya lideri olduğunu söyledi.
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