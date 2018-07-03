Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı Haberi

-Çelenk sunumu

-Başkan Mehmet Sekmen'in konuşması

-Atatürk Evi ziyaretinden detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 99’ıncı yıldönümü kentte törenlerle kutlandı. Tören, Atatürk’ün şehre giriş yaptığı tarihi İstanbulkapı önünde düzenlenen yürüyüşle başladı.

Yürüyüşe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri ve askeri erkân katıldı.

İstanbulkapı’dan başlayan kortej yürüyüşü Havuzbaşı’ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam eden törende Başkan Sekmen, günün anlam ve önemini ifade etti.

Başkan Sekmen, “Tarih 3 Temmuz 1919’dur. O, önemli ve tarihi günde davet edenle, davet edilenin, Vatansever Erzurum insanı ile Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’nın Palandöken Dağı eteklerinde birbirlerine kavuşarak, bütünleşerek Millî Mücadele hareketini bu tarihî Müslüman-Türk coğrafyasında, Erzurum’da başlatmışlardır. Mustafa Kemal Paşa ve Erzurum insanını bu coğrafyada bir araya getiren, bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı Türkiye’nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğe dayalı, bağımsız Türk Devleti’nin ebedî-müddet yaşaması ideali olmuştur ” dedi.

Konuşma sonrası protokol üyeleri Atatürk Evi’ni gezdi. (ŞG-ÖB-Y)

