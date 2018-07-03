Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 99. yıl dönümü

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun tören birliğini selamlaması - İstanbul Kapıdan başlayan yürüyüşten görüntü - Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma, saygı duruşu, İstikal Marşı görüntü - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman'ın konuşması - Şire ve mehteran takımının gösterisi - Atatürk Evinin gezilmesi - Ulu Önder Mustafa Kemal dolayısıyla tören düzenlendiERZURUM (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal dolayısıyla tören düzenlendi. Aziziye ilçesindeki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Rasim Cinisli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarihi İstanbulkapı önünde bir araya gelen Vali Azizoğlu ve beraberindeki katılımcılar, 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu ve öğrencilerle Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.Vali Azizoğlu, Tarçın ve Sekmen burada Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Sekmen, törende yaptığı konuşmada, "3 Temmuz 1919 tarihi gündür. Vatansever Erzurum insanıyla Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk, Palandöken Dağı eteklerinde birbirlerine kavuşarak milli mücadele hareketini Müslüman Türk coğrafyası Erzurum 'da başlatmışlardır." dedi. Atatürk'ün Erzurum 'a ayrıca önem verdiğini anlatan Sekmen, 3 Temmuz 1919'da Erzurum 'da bir millet harekatı başladığını ve bu harekatın milli mücadele boyunca bütün vatan sathına yayıldığını vurguladı.Sekmen, Atatürk'ün 1919 Türkiye'sindeki şartları milli duyarlılıkla tespit ettiğini aktararak, şunları kaydetti:"Atatürk'ün Erzurum 'u seçerek buradaki milli teşkilatın başına geçmesi, şüphesiz Erzurum insanına duyduğu bağlılığın ve güven duygusunun bir ifadesi olarak tarihi gerçektir. Erzurum insanı Atatürk'e 27 Ağustos 1919'da şehrin fahri hemşehriliği payesini vermiş ve Kasım 1919'da yapılan seçimlerde son Osmanlı Mebuslar Meclisine de Erzurum mebusu olarak seçmiştir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın aziz milletimiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere dünden bugüne seve seve canlarını vatan için feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."Törende şiir okundu, halk oyunları ve mehteran takımı gösteri yaptı.Havuzbaşı'ndaki törenin ardından Vali Azizoğlu ve beraberindekiler Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti.